فتحي عبد العاطي يكتب: محمد أبو العينين الذي يعشقه شعب الكنيسة

من قلب الأزمة يولد الامل وتخرج للنور، مواقف نعرف من خلالها معادن الرجال ، ومنذ أن وطأت قدماه ارض دائرة قسم الجيزه كمرشح لمجلس الشعب وحاليا النواب حدث تلاق غريب من نوعه بين النائب محمد أبو العينين وكل كنائس الجيزة، وتحول اسم محمد أبو العينين في قلوب (شعب الكنيسة) الي ايقونة حب، فالرجل يحمل كاريزما غريبه تجعل من يقترب منه يقع في دائرة دراويشه، فهو الحاج محمد الذي لم يضبط يوما وهو يفرق بين طلبات المسجد والكنيسة، انه كما أطلق عليه الاب ( يؤانس ) راعي كنيسة الجيزه، عاشق المساجد الذي يعشقه شعب الكنيسة،

محمد أبو العينين الذي لم يتخلف يوما عن المشاركه والمساهمه في كل الانشطه لبيوت العبادة المساجد والكنائس دائما حاضر بشخصه ودعمه.



