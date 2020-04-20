ضبط 5 تجار مخدرات أثناء حظر التجوال بالقليوبية

ألقت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية القبض على 5 تجار مخدرات تم ضبطهم وقت الحظر أثناء قيامهم بترويج المخدرات وبحوزتهم كميات من الحشيش والاستروكس وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث الطرق والمنافذ بأنه أثناء قيام قوة أمنية من الإدارة بمتابعة الحالة الأمنية وقت الحظر تم ضبط كل من "م م ر" 24 سنة سائق و"س ع ع " 20 سنة حداد اثناء استقلالهما توك توك بالقناطر الخيرية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 500 جرام استروكس و4 آلاف جنيه بقصد الاتجار.





كما تمكنت إدارة الطرق والمنافذ من ضبط "و م ع" 19 سنة عاطل مستقلا توك توك أثناء سيره بدائرة مركز بنها وبحوزته 100 جرام حشيش ومبلغ مالي.





وضبطت الإدارة المدعو " ع ع هـ" 28 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 60 جراما ومبلغ 900 جنيه وهاتف محمول.





وتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط "ت أ م" 26 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وكمية من الهيروين المخدر 100 جرام ومبلغ وأُحيل جميع المتهمين للنيابة وتولت التحقيق.