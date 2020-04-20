نيويورك تسجل 478 وفاة و1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي اليومي ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية.





وقال كومو إن ولايته سجلت 478 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، متراجعة من الرقم المسجل أمس الأحد، 507 شخصا.





ووصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولاية إلى 14.347 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.





وسجلت الولاية 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وحذر كومو من أن هذا الرقم لا يزال مرتفعا بشكل مرعب.





وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها قائمة أكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا بواقع أكثر من 765 ألف إصابة، وأكثر من 40 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، بحسب تقديرات "وورلد ميتر".



