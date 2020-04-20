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اقتصاد

إيطاليا تتوقع هبوط اقتصادها 8% في 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:27 م
اقتصاد ايطالي
اقتصاد ايطالي
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رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن وزارة الخزانة تتوقع أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بحوالي 8 في المئة هذا العام، وهو ما يبرز التأثير السلبي للعزل العام في أرجاء البلاد الذي فُرض لمكافحة تفشي فيروس كورونا.


وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، إن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيستعيد عافيته العام القادم مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4.0 إلى 4.5 في المئة.


ولا تشمل التقديرات التأثير الإيجابي لحزمة تحفيزية سيتم الموافقة عليها في وقت لاحق هذا الشهر والتي قال أحد المصدرين إنها ستبلغ أكثر من 70 مليار يورو (76.06 مليار دولار).


وستصدر الحكومة الإيطالية تحديثا لأرقام النمو وأهداف الميزانية في وقت لاحق هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء.


كانت الحكومة أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي أنها تستهدف زيادة قدرها 0.6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ونموا عند 1 بالمئة في 2021 ، لكن جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن تدفع إيطاليا إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.


وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيهبط 9.1 بالمئة هذا العام، بينما تكهن بنك الاستثمار جولدمان ساكس بهبوط قدره 11.6 في المئة.


وأبلغ مسؤول بارز رويترز يوم الخميس الماضي أن الركود الحاد والاقتراض الحكومي الإضافي من المتوقع أن يرفعا العجز في ميزانية إيطاليا إلى ما يقارب 10 بالمئة من الناتج القومي هذ العام.

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