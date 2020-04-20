AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:07 م
أسعار النفط الخام
أسعار النفط الخام الأمريكي
Advertisements
مايكل عياد

أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، أن مصر ستحقق استفادة كبيرة جدا من تدنى أسعار النفط الخام الأمريكي، لأننا نستورد جزءا من احتياجاتنا من المواد البترولية، مشيرا إلى أن تراجع النفط الأمريكي سيؤدي لتراجع أسعار النفط بشكل عام لكثرة المعروض عن المطلوب عالميا.


وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر ستستفيد على جميع الأصعدة عدا شقين، أولهما ندرة الاستثمارات في قطاع النفط خلال الفترة الحالية، لأنه لن يقدم أحد على ضخ استثمارات ثم في النهاية يصل لمنتج يباع بسعر رخيص، وهذا ليس بمصر فقط، وإنما سيكون حال الاستثمارات في قطاع النفط بشكل عام.


وأوضح أن الشق الثاني يكمن في ندرة السعة التخزينية بمصر للنفط، الأمر الذي يحول دون تخزين كميات كبيرة من النفط بالسعر الحالي، حتى وإن كان الأمر لمدة زمنية لأننا لا نملك ما يمكننا من تخزين كميات كبيرة نستطيع عبرها الاستفادة من تلك الأسعار.


وقال رمضان أبو العلا، إن انخفاض النفط الأمريكي لهذا المستوى التاريخي، هو أمر سياسي قبل أن يكون تجاريا، مشيرا إلى أن عملية رصد الأسعار في الولايات المتحدة تكون لحظية وفعلية حسب العرض والطلب.


وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تلك الأسعار خطيرة جدا، وتضر بصناعة النفط بشكل كبير، وأنه من الحتمي أن ترتفع الأسعار مجددا بشكل حاد، وذلك في غصون شهر أو اثنين على الأكثر.


وأوضح الخبير أن المعروض بات أكثر من المطلوب في الأسواق وهو ما أدى إلى الوصول لتلك الأسعار، لافتا إلى أن الضرر الأكبر سيكون على شركات النفط والدول المصدرة له، وأيضا سيؤدي ذلك لانهيار بعض الصناعات.


كانت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية قالت اليوم إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها.


وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولون في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.


وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 98 ٪ ، أو 18.04 دولارًا ، ليتداول عند 19 سنتًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوط كارثي.. 27% تراجعا في سعر النفط الخام العالمي

بعد تراجع النفط 30%.. 10% خسائر الأسواق الخليجية

النفط يهوي 25% بفعل حرب الأسعار بين السعودية وروسيا

النفط يهوى لأدنى مستوى في 21 عاما بفعل مخاوف نفاد أماكن التخزين الأمريكية

انهيار أسعار النفط يقود تراجعات الأسهم الأمريكية بالتعاملات الإلكترونية

لأول مرة في التاريخ.. تداول العقود الآجلة للنفط الأمريكي بالسالب

ترشيحاتنا

بالناشئين.. مرتضى منصور يقضى على ارتفاع أسعار اللاعبين

أحمد موسى يكشف سر حزنه الشديد قبل الخروج على الهواء.. فيديو

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

عاوزين نحس برمضان.. أحمد حسن يتبنى مقترح فتح المساجد للأئمة فقط

توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

AdvertisementS

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي