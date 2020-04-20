هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول، أن مصر ستحقق استفادة كبيرة جدا من تدنى أسعار النفط الخام الأمريكي، لأننا نستورد جزءا من احتياجاتنا من المواد البترولية، مشيرا إلى أن تراجع النفط الأمريكي سيؤدي لتراجع أسعار النفط بشكل عام لكثرة المعروض عن المطلوب عالميا.





وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر ستستفيد على جميع الأصعدة عدا شقين، أولهما ندرة الاستثمارات في قطاع النفط خلال الفترة الحالية، لأنه لن يقدم أحد على ضخ استثمارات ثم في النهاية يصل لمنتج يباع بسعر رخيص، وهذا ليس بمصر فقط، وإنما سيكون حال الاستثمارات في قطاع النفط بشكل عام.





وأوضح أن الشق الثاني يكمن في ندرة السعة التخزينية بمصر للنفط، الأمر الذي يحول دون تخزين كميات كبيرة من النفط بالسعر الحالي، حتى وإن كان الأمر لمدة زمنية لأننا لا نملك ما يمكننا من تخزين كميات كبيرة نستطيع عبرها الاستفادة من تلك الأسعار.





وقال رمضان أبو العلا، إن انخفاض النفط الأمريكي لهذا المستوى التاريخي، هو أمر سياسي قبل أن يكون تجاريا، مشيرا إلى أن عملية رصد الأسعار في الولايات المتحدة تكون لحظية وفعلية حسب العرض والطلب.





وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تلك الأسعار خطيرة جدا، وتضر بصناعة النفط بشكل كبير، وأنه من الحتمي أن ترتفع الأسعار مجددا بشكل حاد، وذلك في غصون شهر أو اثنين على الأكثر.





وأوضح الخبير أن المعروض بات أكثر من المطلوب في الأسواق وهو ما أدى إلى الوصول لتلك الأسعار، لافتا إلى أن الضرر الأكبر سيكون على شركات النفط والدول المصدرة له، وأيضا سيؤدي ذلك لانهيار بعض الصناعات.





كانت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية قالت اليوم إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها.









وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولون في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.









وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 98 ٪ ، أو 18.04 دولارًا ، ليتداول عند 19 سنتًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.