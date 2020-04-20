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أحمد موسى يشيد بجهود الدولة في تطوير محور المحمودية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديوهات لترعة المحمودية في عام 2013؛ وهي مليئة بالقاذورات والقمامة ومنبع للأمراض والأوبئة؛ موضحا أن بعض المواطنين في وقتها كانوا يعيشون على جانبي الترعة.  

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي  «أحمد موسى»، إنه في عهد الرئيس السيسي تحول الوضع الكارثي الي محور كبير بدل من ترعة المحمودية؛ مرددا: « الشغل شغال في البلد بنحارب كورونا وبنعمر ونبيي وتشيد وبننجز».

وأوضح موسى، أن الدولة تعمل ليل نهار إلى تحقيق التنمية في كافة المجالات؛ منوها أن الدولة في الفترة الأخيرة قامت بمئات المشروعات التنموية.

وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهدا كبيرا لتطوير الدولة المصرية. 
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