التموين تشن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. فيديو

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



