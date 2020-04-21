AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التموين تشن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:01 ص
حملات
حملات
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج جهود الحملات التموينية لضبط الأسواق بالمحافظات.. فيديو

2377 قضية فى 48 ساعة.. تعرف على جهود شرطة التموين بالمحافظات

الداخلية تضبط 20 طن كلور قبل بيعها في السوق السوداء

نتائج إيجابية.. مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

شرطة التموين تحرر 1005 قضايا ضد مافيا الغش والاحتكار خلال 24 ساعة .. فيديو

شم نسيم فاسد.. أمن الجيزة يضبط طنا و750 كيلو أسماك مدخنة غير صالحة

ترشيحاتنا

هاكرز يستولون على مبلغ خيالي من الأموال المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

بعد واقعة فتاة التيك توك حنين حسام.. تعرف على حقيقة تطبيق Likee لايكي

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

الولايات المتحدة تشهد أعدادا مرعبة بإصابات كورونا.. صحفية بالشرق الأوسط تستعرض آخر التطورات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا