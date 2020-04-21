طارق العشري: العودة السريعة للدوري ستسبب كوارث.. فيديو







وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اللاعيبة المورتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت".







وأوضح:" أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر محزن للغاية بالنسبة له".







وواصل العشري تصريحاته قائلا إنه يتعين على وواصل العشري تصريحاته قائلا إنه يتعين على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادي من أجل تجهيز اللاعبين بدينًا في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث وإصابات بالغة للاعبين".