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رياضة

طارق العشري: العودة السريعة للدوري ستسبب كوارث.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قال طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري، أن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخذ قرار باستئناف النشاط الرياضي.


وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" اللاعيبة المورتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت".


وأوضح:" أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر محزن للغاية بالنسبة له".


وواصل العشري تصريحاته قائلا إنه يتعين على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادي من أجل تجهيز اللاعبين بدينًا في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث وإصابات بالغة للاعبين".
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