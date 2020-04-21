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فن

حمدى المرغني يعلن بدء عرض مسلسل اتنين في الصندوق

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان حمدى المرغنى، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"ـ لـ بوستر مسلسله الجديد " اتنين فى الصندوق" و المقرر بداية عرضه، اليوم، على قناتي MBC MASR و MBC5.

علق على الصورة " استنونا بداية من بكره الثلاثاء في مسلسل #اتنين_في_الصندوق علي MbcMasr & Mbc5".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه، و كانت تعليقاتهم كالآتي: ""بالتوفيق ان شاء الله.. بس ليه بدرى بدرى كده"، و"أحلى شي برمضان".

وعلق الفنان عمرو سعد على الصورة: " نجاح جامد ان شاء الله".

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا" و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهما للأبد، بظهور والدهما الحقيقي، مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.



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