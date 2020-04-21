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أخبار العالم

نائب بريطاني: كورونا حولت بوريس جونسون لشخص خائف جدا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:08 ص
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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على صالح
في الوقت الذي يقاوم فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات من مجلس الوزراء المنقسم للغاية لإنهاء الإغلاق على صعيد دولته في المستقبل القريب، علق أحد النواب في تعليقات لصحيفة "تايمز" أن الفترة التي دخل فيها جونسون في العناية المركزة قد غيرت من تصرفاته وقلقه بشأن كورونا.

وقال النائب البريطاني في تصريحات نشرت اليوم، الثلاثاء: "رئيس الوزراء في موضع مضحك، أعتقد أنه خائف جدا"، موضحا أن إصابة الوزير الأول في بريطانيا قد غيرت من سلوكه، فضلا عن أنه يبدو ملتزما بشدة بتحذيرات الأطباء.

ويُعتقد أن جونسون، بعد خروجه من مستشفى سانت لويس الأحد 12 أبريل، أصبح في صف الفريق الذين يعارضون رفع الإغلاق مبكرًا، إلى جانب وزير الصحة مات هانكوك، الذي يحذر من حدوث موجة ثانية محتملة من الوباء.

وعلى العكس من ذلك، فإن مجلس الوزراء يؤيد إنهاء الإغلاق مبكرًا ، معبرًا عن مخاوف بشأن الإغلاق المطول على الاقتصاد البريطاني.

ومن بين هؤلاء المستشارة ريشي سوناك، وليز تروس، وزير التجارة، ومستشار دوقية لانكستر مايكل جوف، ووزير الخارجية دومينيك راب، ووزير التعليم جافين ويليامسون وألوك شارما، المسئول عن الاستراتيجيات التجارية والصناعية الممتدة على مدى الإغلاق.

ومن جانب جونسون، فإنه أصبح قلقا بشكل خاص من موجة ثانية قد تترك بريطانيا جاثية على ركبتيها، سواء على مستوى الصحة أو الاقتصاد.
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