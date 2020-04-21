أبرزها الطوارئ وزيادة الدخل.. عبد العال يحيل عددا من القوانين للجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحال إلى مجلس النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة، حيث أحال مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.





كما أحال مشروع قانون بشان فتح اعتماد إضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019 2020، وكذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما أحال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021، وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021، وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021، وتمت إحالة جميع تلك المشروعات بقوانين إلى لجنة الخطة والموازنة.



