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برلمان

أبرزها الطوارئ وزيادة الدخل.. عبد العال يحيل عددا من القوانين للجان المختصة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:06 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى | تصوير: خالد مشعل
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحال إلى مجلس النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة، حيث أحال مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون بشان فتح اعتماد إضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019 2020، وكذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما أحال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021، وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021، وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020  2021، وتمت إحالة جميع تلك المشروعات بقوانين إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون بشأن الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورونا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير بداية من الأول من يوليو لعام 2006، ولم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وكذلك مشروع قانون بشأن تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتمت إحالة تلك المشروعات لقوانين إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
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