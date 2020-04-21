AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:35 م
تعاليم الإسلام تساعد
تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
وجه فيروس كورونا ضربة قاسمة للعالم وخاصة بريطانيا، التي تحولت من تجربة مناعة القطيع إلى الإغلاق التام بعد تفشي الوباء في جميع أنحاءها وأصاب الكثير كان منهم الأقليات التي شكلت نسبة كبيرة من بين الاصابات؛ ولكن الأمر الذي أثار الاستغراب هو أن المناطق التي يقطنها أعداد كبيرة من المسلمين كانت الأقل تضررا بالفيروس المستجد، ولهذا السبب تساءل تقرير عما إذا كان السر في ذلك هو عادات المسلمين التي يفعلونها باستمرار على مدار يومهم.

 كشف تقرير بريطاني أن المناطق التي بها أعداد كبيرة من الأقليات العرقية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع البؤر الساخنة التي يتفشى  بها فيروس كورونا المستجد في إنجلترا، إلا أنه قد لوحظ العكس في المناطق التي يقطنها أعداد كبيرة من المسلمين على الرغم أنه كان من المتوقع أن يجتاح الفيروس المستجد هذه المناطق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تساءل تقرير  أعده البروفيسور ريتشارد ويبر، من جامعة نيوكاسل، والكاتب والسياسي السابق في حزب العمال تريفور فيليبس، عما إذا كانت عادات المسلمين مثل غسل الأيدي هي السر وراء انخفاض معدل انتشار العدوى بالفيروس بينهم".

ويشير التقرير إلى أنه في حين أن المناطق التى يقطنها أعدادًا كبيرة من الأشخاص غير البيض (السود والآسيويين) تشكل معظم المناطق المليئة بالفيروس في المملكة المتحدة، إلا أن المناطق الآسيوية المسلمة لا يحدث بها ذلك.

أكد التقرير أنه كان من الواضح جدا الأماكن التي يقطنها المسلمين لا تندرج في قائمة الأماكن الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

ويأتي هذا التقرير في نفس الوقت الذي تطلق فيه منظمة الصحة العامة في إنجلترا استفسارا عن سبب تأثر الأشخاص غير البيض بشكل أسوأ بالفيروس - حيث أظهرت تقارير أن 34.5 في المائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة وبحاجة إلى دخول غرف العناية المركزة ينتمون إلى الأقليات العرقية.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون غسل اليدين خمس مرات بانتظام قبل الصلاة هو ما يوفر  لهؤلاء السكان المسلمين الحماية المستمرة من الإصابة بـ "كوفيد-19"، هو سر انخفاض معدل انتشار العدوى بالفيروس بينهم، رغم أن غالبيتهم ينتمون لفئة الأقليات العرقية.

وفي مقال رأي نشر صحيفة التايمز اليوم، كتب فيليبس: "إذا كان الفقر هو المحدد الرئيسي، فإننا نتوقع أن ينتشر الفيروس بين الجاليات البريطانية الباكستانية والبنجلاديشية المسلمة".

وأضاف فيليبس: "ربما يكون هناك في الأمر شئ لنتعلمه نحن الأخرين، إذا كان أحد أسرار وقف انتقال الفيروس هو غسل اليدين، كما يفعل المسلمين في طقوسهم الدينية خمس مرات في اليوم قبل أداء كل صلاة "

كما يشير فيليبس إلى أسباب أخرى لانخفاض معدلات العدوى بالفيروس المستجد، مثل ارتفاع نسبة الشباب، وهم الأقل عرضة للإصابة، في مجتمعات المسلمين، بالإضافة إلى انخفاض نسبة النساء المسلمات اللواتي يخرجن إلى العمل (أقل من الثلث)، وبالتالي استخدام المواصلات العامة بشكل أقل، ما يقلل من فرص العدوى.

وتشكل البؤر الساخنة لانتشار كورونا، وتقطنها نسب عالية من غير البيض، نحو ثلاثة أرباع بؤر الإصابات في إنجلترا التي تم تحديدها بـ17 بؤرة، وأربع من هذه المناطق فقط تقطنها نسبة كبيرة من المسلمين.

وتشير الإحصائيات إلى أن أربع مناطق فقط يقطنها نسبة كبيرة من المسلمين ظهرت في قائمة البؤر الساخنة ل "كوفيد-19". في حين لم تظهر في القائمة أكثر من اثني عشر منطقة آخرى تضم مسلمين أيضا.

ويأتي ذلك تزامنا مع اطلاق الصحة العامة في إنجلترا وخدمة الصحة الوطنية تحقيقًا في سبب تأثر مواطني الأقليات العرقية "بشكل غير متناسب" بوباء كورونا.

وكان أول عشرة أطباء يموتون في المملكة المتحدة بسبب كوفيد-19 جميعا من أقليات عرقية وهو الرقم الذي وصفه حزب العمال بأنه 'مقلق للغاية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رش المحجبات بالمطهرات.. الإفتاء تكشف عن أبرز أشكال العنصرية ضد مسلمي الغرب

في تقرير عن الإسلاموفوبيا .. المؤشر العالمي للفتوى الإلكترونية: التزييف والكذب أساليب اليمين المتطرف لنشر الكراهية.. الغرب يروج أن المسلمين سبب الوباء .. الإسلام يتصدر مشهد قوافل الخير

أفريقيا بين مطرقة كورونا وسندان الجماعات الإرهابية

انخفاض ملحوظ في انجلترا.. بريطانيا تسجل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بسبب وباء كورونا.. شاب ثلاثيني يضطر لخلع ضرسه بنفسه باستخدام كماشة

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

في ذكرى ميلاد الراقصة كيتي.. حقيقة علاقتها العاطفية بـ رأفت الهجان

AdvertisementS

قرار من النيابة العامة بشأن اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

الرقابة الإدارية تضبط وكيل قانوني ومالكى شركة عقارات لعرضهم رشوة على مسئول بـ كهرباء الشيخ زايد

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

حدث ليلا.. صور مسربة لمذيعة قناة الجزيرة.. وزعيم كوريا الشمالية في حالة حرجة

أخبار الفن.. صور فاضحة لمذيعة قناة الجزيرة.. حقيقة ارتباط درة برجل أعمال.. محاولة انتحار فنانة معروفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

بعد إصابتهما بعدوى كورونا.. طلب مؤثر من زوجين مسنين أثناء تلقي العلاج.. تفاصيل

بإطلالة رياضية.. يارا تبهر متابعيها بممارسة اليوجا في الحجر المنزلي