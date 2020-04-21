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محافظات

إقبال كبير على مكاتب البريد في بني سويف لصرف معاش تكافل وكرامة.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:33 م
إقبال كبير على مكاتب
إقبال كبير على مكاتب البريد ببني سويف
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محمد عبد الحليم
رصدت عدسة صدى البلد عملية صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا في داخل محافظة بني السويف، والتي شهدت أقبالا كبيرا أمام مكاتب البريد في المحافظة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد شدد على أهمية متابعة تقديم التيسيرات أعمال صرف حوالي  167 ألف فيزا تكافل وكرامة ،حيث بدأ صرف فيز"كرامة" يومي السبت والأحد الماضيين، واليوم يتم صرف فيز"تكافل".

وذلك في ضوء خطة وزارة التضامن، لصرف مستحقي الدعم  لشهر أبريل 2020، مطالبا بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية والبريد، والإدارات والوحدات الاجتماعية لتوعية المواطنين وإعلامهم بكل المستجدات،مع ضمان توافر الإجراءات الوقائية مثل:وجود مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام وتطبيق كافة الإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة. 

كما ناقش  المحافظ إجراءات تسلم 12 ألف و950 فيزا تكافل وكرامة  من وزارة التضامن،تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسليم هذه البطاقات لمستحقيها  بعد تسلمها من الوزارة،لتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية فى كل وحدة محلية، مشددا على متابعة مشكلات  الفيز مع إعداد تقرير مفصل عن الحالات يتم عرضها عليه لسرعة الدفع بهذا الملف الحيوي،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل المتواصل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال تواصله مع الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية طبقا لخطة الدولة،ومستجدات الدعم النوعي للفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا،وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن البسيط،في إطار الدفع بجهود الدولة في مجال دعم الفئات الأكثر احتياجا ،حيث تعمل المحافظة في سبيل ذلك من خلال خطة وآليات وخطوات عملية يتضافر ويتكامل في تنفيذها الجهات التنفيذية المعنية والمعاونة بالتعاون مع المجتمع المدني بمختلف أنواعه وأنشطته. 

حيث أوضحت  وكيلة الوزارة أن أعمال صرف تكافل وكرامة مستمرة في ضوء خطة وزارة التضامن لصرف لمستحقي الدعم  لشهر أبريل  2020 والبالغ عددهم 167 ألف فيزا تقريبا ،حيث تزداد أو تقل عدد فيز كرامة شهريا ، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ تعليمات المحافظ بمراعاة  خطة الدولة في مجال اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع  أي نوع من التجمع أو التكدس لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا،حيث بدأت أعمال  الصرف لمستفيدي "كرامة" فقط يومي السبت والأحد (18و19)  أبريل الجاري ، و يتم الصرف بعدها لمستفيدي برنامج "تكافل"بداية من اليوم الثلاثاء . 
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