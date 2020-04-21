تراجع في الأسهم اليابانية وانخفاض مؤشر Nikkei بـ 1.97%

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم " الثلاثاء " مع تحمل شركات مرتبطة بالطاقة وطأة انهيار أسعار النفط بينما نالت جائحة فيروس كورونا من الشهية للمخاطرة قبل إعلان نتائج أعمال شركات.

وهبط مؤشر Nikkei بـ 1.97% إلى 19280.78 نقطة متراجعًا أكثر عن مستواه يوم الجمعة القريب من ذروة ستة أسابيع عند 19922 نقطة. وفقد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.15% إلى 1415.89 نقطة.

وتفاقمت الخسائر جراء مخاوف جيوسياسية إثر انتشار تقارير عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعاني من مرض شديد بينما شككت مصادر من كوريا الجنوبية والصين في ذلك.

وسُلط الضوء على الشركات التي لها انكشاف على سوق النفط بعد أن تصدرت أسعار الخام العناوين الرئيسية ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو أيار وهو شهر أقرب استحقاق عن الصفر.

ونزل سهم شركة جيه.جي.سي لهندسة محطات الطاقة 6.3% بينما نزل سهم شيودا كورب 3.5%.

كما تضررت أسهم شركات التجارة التي تعد عمليات الموارد جزءا أساسيا من عملها.

ونزل سهم ميتسوبيشي كورب 1.4% وميتسوي كو 2.3% وإيتوشو كورب 2% بينما هوى سهم ماروبيني إلى أقل مستوى في أربعة أعوام وفقد 3.8%.