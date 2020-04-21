مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع خليفة رونالدو





وذكرت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات فيليكس ، ويريد أن يتعاقد معه ليصبح خليفة كريستيانو رونالدو في النادي الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة أن فيليكس لم يظهر بالشكل الجيد مع ناديه أتليتكو مدريد هذا الموسم، وقد نراه في نادي مانشستر يونايتد الموسم القادم.





يذكر أن فيليكس والبالغ من العمر 20 عامًا قد انضم لأتليتكو العام الماضي، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.