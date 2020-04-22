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تعليم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأبحاث عن الطلاب واعتماد نتيجة الترم الأول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:45 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت، عن إلغاء وتبديل وتغيير في الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

وقال وزير التربية والتعليم: للأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لإثارة البلبلة بين أبنائنا وأولياء أمورهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل من نشر خبرًا عن حدوث لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية ، و هلل و روج لحدوث نصر كبير بإلغاء الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة منذ تعليق الدراسة وحتى الآن، فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب)، مؤكدًا انه سوف يحاسب المتورطين في ذلك بالقانون.


وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صورة تقدّم ملخصا أعده وزير التربية والتعليم ، لأبرز الإجراءات الرسمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا منعا لأي جدل .
وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأبحاث عن الطلاب واعتماد نتيجة الترم الأول
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