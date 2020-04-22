شاهد.. هندي يصنع أول سيارة على شكل فيروس كورونا.. فيديو

انتشر خلال الفترة الماضية الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، ومنذ هذا الوقت ويحاول الجميع رفع درجة الوعى لمنع العدوى بهذا الفيروس ، فكل مؤسسة او شخص تقوم بما تعلمته لنقل هذه الرسالة.

ولكن هذه المرة قام رجل هندي بصنع سيارة على شكل فيروس كورونا وذلك لرفع مستوى الوعي العام حول منع العدوى، وقد قام بالكشف عن سيارته المعدل في حيدر آباد عاصمة ولاية تلنقانا الهندية .

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وقال مصمم السيارة، ك. سودهاكار: “للتوعية بفيروس كورونا ولتشجيع الناس على البقاء في المنزل، لقد صنعت سيارة فيروس كورونا، لأني أريد أن أعطي رسالة واضحة للناس بعدم الخروج من منازلهم والبقاء في أمان”.

تحتوي السيارة ذات المقعد الواحد على محرك 100 سنتيمتر مكعب، وست عجلات، وهيكل من ألياف الكربون، حيث قال سودهاكار: “لقد استغرقنا عشرة أيام لبناء هذه السيارة والتي يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 40 كم/س، وقد انطلقت السيارة في طريق حيدر آباد للتوعية حول خطر فيروس كورونا، ويخطط سودهاكار للتبرع بالسيارة لاحقًا لشرطة حيدر آباد حتى يتمكنوا من زيادة تثقيف الشعب حول خطورة فيروس كورونا.

يذكر أن سودهاكار قام بتصميمات عدة أخرى للترويج لأهداف متنوعة، حيث أنشأ سيارة قفص لنشر الرسالة بعدم وضع الطيور في أقفاص، وغيرهم، ويُعرف سودهاكار محليًا بتصميم السيارات الغريبة بتصميمات مذهلة، حيث يستخدم قطع السيارات غير المرغوب فيها لبناء سياراته، كما يحمل سودهاكار الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لتصميم أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم.