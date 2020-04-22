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أخبار البلد

تشمل نفق أحمد حمدي 2.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من المشروعات القومية.

حيث يزور الرئيس السيسي محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. وتشمل الزيارة افتتاح سحارة سرابيوم و مصرف المحسمة. 

ويشمل برنامج الزيارة والذي يشمل، دخول الرئيس من البوابة الرئيسية لقاعة الاستقبال بشرق القناة، والاستماع لشرح ماكيت يوضح أهمية المشروعات المنتظر افتتاحها، كذلك تفقد المحطة والسحارة وغرف التحكم والأرشيف.

ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.
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