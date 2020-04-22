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أخبار البلد

السيسي: بالعلم والإرادة والإخلاص ربنا هيساعدنا فى تحدى الصعاب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.

ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبا ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شرينا امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى مرتديًا كمامة اتباعا الإجراءات المتبعة ضد فيروس كورونا.

ويفتتح الرئيس السيسي  اليوم الأربعاء، ووفد من كبار الزوار، عدد من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. 

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