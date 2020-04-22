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فن

أحمد بتشان يستعد لطرح أغنية بعنوان أنا شاكرك

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:30 م
أحمد بتشان
أحمد بتشان
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آيه عاطف
يستعد الفنان أحمد بتشان، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا شاكرك" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من ألحان الفنان أحمد زعيم، وتوزيع الموزع الموسيقي توما.

يذكر أن طرح أحمد بتشان، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعد غيابه"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة "نجوم ريكوردز"، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبى بعد غيابه.. عرف قلبى عذابه.. سافرت الافراح.. طالت المشاوير.. عدى وقت كتير.. والحنين أصعب رحلة.. رجوعه ليا منايا.. يا ريته لسه معايا.. يا ريته منى ما راح.. كل يوم بيفوت.. ألف مرة بموت.. دى الوحدة مش سهلة.. أنا منسيتهوش كل ده.. باكدب لو اقول غير كده.. منجحتش أبطل افتكره.. أو افكر فيه.. أيامنا ازاى يرجعوا؟؟ أنا صوته ساعات بسمعه.. آه وبتلفت عشان اشوفه.. ولا بلاقيه".

"بعد غيابه" من كلمات: محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، والفيديو كليب فكرة وإخراج: عماد قاسم.
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