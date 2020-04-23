قال مجمع البحوث الإسلامية، إن استعمال السواك أو فرشاة الأسنان فى نهار رمضان لا يفطر.

وتابع: إلا أن الشافعي قال بكراهة استعمال السواك أو فرشاة الأسنان بعد الزوال أي بعد الظهر.

وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن استعمال السواك أو فرشاة الأسنان فى نهار رمضان لا يفطر ولس مكروهًا على قول الأئمة الثلاثة سواء قبل الزوال أم بعده.

حكم استعمال السواك أثناء الصيام وكيفية استخدامه

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم.



وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال "ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟ أن الإمام الشافعي كره استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.

وتابعت: كذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.

هذا، ومن السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.

وأوضحت، أنه من الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.