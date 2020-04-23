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ديني

حكم استعمال السواك أثناء الصيام

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن استعمال السواك أو فرشاة الأسنان فى نهار رمضان لا يفطر.

وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن استعمال السواك أو فرشاة الأسنان فى نهار رمضان لا يفطر ولس مكروهًا على قول الأئمة الثلاثة سواء قبل الزوال أم بعده.

وتابع: إلا أن الشافعي قال بكراهة استعمال السواك أو فرشاة الأسنان بعد الزوال أي بعد الظهر.


حكم استعمال السواك أثناء الصيام وكيفية استخدامه
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم.

وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال "ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟ أن الإمام الشافعي كره استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.

وتابعت: كذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.
هذا، ومن السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.

وأوضحت، أنه من الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.

حكم تأخير الغسل من الجنابة يوم أو يومين

فيما هاجم الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتأخر في الغسل من الجنابة بعد الجماع لمدة يوم أو يومين أو أكثر، واصفًا من يفعل ذلك بأنه مُرتكب كبيرة من الكبائر لأنه لا يؤدى الصلاة ويجلب الفقر في المنزل.

وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال «ما حكم الزوج الذي لا يغتسل بعد الجماع لمدة يوم أويومين أو أكثر؟» أن معنى هذا السؤال أنه لا يصلى فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة عمدًا في هذه المدة.

وأشار إلى أنه يجب عليه المبادرة في الاغتسال بعد الجماع ليستطيع ممارسة العبادات المفروضة من الصلوات ونحوها التي يشترط الطهارة لكمالها.

حكم المبالغة في بلع الريق أثناء الصيام
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة ويقول سبحانه في أثناء آيات الصيام «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» البقرة/185.

وقال «عثمان»، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية ، أن الله تعالى يقول «مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» المائدة/6 ، ويقول تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج/78.

وأفاد أمين الفتوى الشفوية بدار الإفتاء: "ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم".


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