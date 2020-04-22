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فن

صوت الأم لـ أماني السويسي تتخطى 5 ملايين مشاهدة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:22 م
أماني السويسي
أماني السويسي
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محمد نحلة

حقق كليب أغنية "صوت الأم" للنجمة التونسية أماني السويسي، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، عبر موقع يوتيوب، والتي طرحته بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.


الأغنية من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.


يذكر أن أماني طرحت مؤخرا أغنيتين باللهجة المصرية هما "نفسي" كلمات عمرو سالم، وألحان إبراهيم الدوسري، وتوزيع هشام البنا، وأغنية "بعشقك"، كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.


وتحضر أماني حاليًا لعدد من الأغنيات باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، استعدادًا لطرحها خلال الفترة القادمة.

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