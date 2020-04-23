فضيحة جديدة لتركيا.. أردوغان ينشر طائرات F16 في ليبيا لمساعدة الوفاق

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن تركيا أرسلت مقاتلات إف-16 إلى الساحل الليبي لدعم الهجوم الذي تشنه مليشيات حكومة الوفاق على مواقع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.





وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن الطائرات التركية نفذت العديد من الهجمات على بلدة ترهونة التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي جنوب شرق طرابلس، وعلى قاعدة الوطية الجوية.





ورصد تقرير أممي تزايد انتهاك تركيا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، خاصة في الفترة من يناير إلى أبريل 2020، حيث زودت مليشيات طرابلس بأنظمة تسليح عديدة.





والسبت الماضي، سيطر الجيش الوطني الليبي على مواقع جديدة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط عين زارة.



