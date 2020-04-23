AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضيحة جديدة لتركيا.. أردوغان ينشر طائرات F16 في ليبيا لمساعدة الوفاق

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن تركيا أرسلت مقاتلات إف-16 إلى الساحل الليبي لدعم الهجوم الذي تشنه مليشيات حكومة الوفاق على مواقع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن الطائرات التركية نفذت العديد من الهجمات على بلدة ترهونة التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي جنوب شرق طرابلس، وعلى قاعدة الوطية الجوية.

ورصد تقرير أممي تزايد انتهاك تركيا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، خاصة في الفترة من يناير إلى أبريل 2020، حيث زودت مليشيات طرابلس بأنظمة تسليح عديدة.

والسبت الماضي، سيطر الجيش الوطني الليبي على مواقع جديدة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط عين زارة.

ومؤخرًا، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يقصف سفينة أسلحة تركية فى ميناء طرابلس

فضيحة لتركيا.. المبعوث الأممي لدى ليبيا يكشف استمرار خرق حظر تصدير الأسلحة

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية دون طيار قرب طرابلس

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

الجيش الليبي يكبد ميليشيات تركيا خسائر فادحة

ترشيحاتنا

3 أضرار مدمرة للصحة لمشروب التمر الهندي البودرة

علاج الحصبة والنقرس ..4 أنباء سارة وخبر صادم عن فيروس كورونا اليوم

رضا عبد العال ينفعل على مجدي عبد الغني ويرفض ترشح مجلس أبوريدة لاتحاد الكرة.. فيديو

رنا سماحة تحتفي بحصولها على مليون متابع بـ إنستجرام ..شاهد

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

لاعبو المصري ليسوا للبيع.. تفاصيل جلسة عبد الظاهر السقا مع أمير مرتضى ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

تكييف يتسبب في إصابة 9 زبائن داخل مطعم بفيروس كورونا

بطولات يسطرها الأطقم الطبية بأسوان.. استقبال أسطورى لرئيس تمريض عائد من عمله