نصائح للتغلب على العطش في الصيام

يتزايد شعور الإنسان بالعطش خاصة بعد تغيرات الطقس ، وبالتأكيد يلعب نوع الغذاء الذي يتناوله الصائم دورًا كبيرًا في تحمل العطش أثناء ساعات الصيام.. قدم المعالج بالاعشاب محسن النادي نصائح للتغلب على العطش في رمضان.





- تناول الماء الذي لا يمكن تعويضه بمشروب آخر، وينصح بتناول الماء المحتوي على الأملاح المعدنية، لتعويض ما يفقده الجسم من الأملاح؛ خاصةً خلال التعرق، وبالإمكان إضافة بعض العناصر الصحية لكوب الماء الذي تشربه مثل شرائح الليمون أو أوراق النعناع الطازجة أو الزنجبيل المبشور.





-تناول المشروبات وعصائر الفواكه الطبيعية المرطبة التي تحتوي على أملاح، وينصح بتجنب العصائر المحتوية على مواد مصنعة وملونة إصطناعيًا وطبعًا المشروبات الغازية التي تسبّب الإضطرابات الهضمية.





-تناول الخضروات والفواكه الطازجة في الليل وعند السحور، فإن هذه الأغذية تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء ممّا يقلل من الإحساس بالجوع والعطش.





-تجنب تناول الأطعمة والأغذية المحتوية على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل وخاصةً عند وجبة السحور لأنها تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها.





-تجنب وضع الملح الكثير على السلطة والأفضل وضع الليمون عليها الذي يجعل الطعْمَ مثيل للملح في تعديل الطعم. فالملح يزيد من حاجة الجسم إلى الماء.



