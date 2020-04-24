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رياضة

فتحي مبروك: الجوهري لم يكره النجوم.. والدليل حسام حسن.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:02 ص
فتحي مبروك
فتحي مبروك
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عمرو ابوبكر
أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أنه لم يتم إجبار محمود الجوهري على اختيار طاهر أبو زيد فى قائمة منتخب مصر بكأس العالم ٩٠ في إيطاليا.


وقال مبروك فى حواره عبر برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي إسلام صادق٬ المذاع على قناة "Ten": "فضلنا ضم أسامة عرابي عن بدر رجب فى مونديال إيطاليا لإجادة عرابي اللعب فى أكثر من مركز. 


وأضاف: "الجوهري كان لا يكره النجوم كما يتردد والدليل وجود حسام حسن وهاني رمزى مع المنتخب٬ وأيضا لم يدفع للجماهير لكي تهتف باسمه كما أشيع. 


جدبر بالذكر أن، فتحي مبروك كان يلعب في صفوف النادي الأهلي في جيل حسن حمدي رئيس مجلس ادارة القلعة الحمراء الاسبق. 



ويشغل فتحي مبروك حاليا منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي.
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