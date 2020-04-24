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أخبار البلد

شعراوى: تنفيذ مشروعات استثمارية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بـ 21 مليار جنيه خلال عامين

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:24 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة المصرية وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وقال اللواء محمود شعراوى إن جهود الدولة انطلقت من خلال الوزارات والهيئات المختلفة فى معركة تنمية سيناء ومن بينها وزارة التنمية المحلية حيث تقوم الدولة بجهود حثيثة ومتواصلة فى تنمية وتعمير سيناء فى ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم على أرض محافظتى شمال وجنوب سيناء وكذا التعاون مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تجري حاليًا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطنى سيناء ، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع مع جهات الدولة الآخرى تنفيذ عددًا من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين بإجمالي استثمارات بلغت حوالى 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و 18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء ومن بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعى للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء ، ومن بين مشروعات جنوب سيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار فى سيناء ، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات .

وأضاف شعراوى أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالى الحالى 2019/2020 بلغت حوالى 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق حيث تم اعتماد مبلغ 83 مليون جنيه لرصف الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجارى وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة ، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلو متر وجاري تنفيذ رصف حوالى 31 طريق داخلى بطول 36 كيلو متر .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين  ، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية .

وقال شعراوى أنه فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى 2019/2020 فقد بلغت حوالى  261 مليون جنيه حيث تم تخصيص مبلغ 63 مليون جنيه لمشروعات الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين ، لافتًا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور .
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