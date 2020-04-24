AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فتح المحلات التجارية اليوم الجمعة تنفيذًا لقرارات الحكومة.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عمر خالد - إيهاب عيد
رصدت عدسة "صدى البلد" في أول أيام رمضان فتح المحلات التجارية بأنواعها فى المحافظات، وجاء ذلك تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء أمس والتى إتخذتها بخصوص شهر رمضان. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحا.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء الذى تم عقده اليوم، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورسعيد تشدد على تفعيل قرار مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمولات

شاهد .. التزام المحلات والمقاهي بقرار حظر التجول في القاهرة والجيزة

الهدوء يسود شوارع المعادى .. والتزام المحلات بالإغلاق .. شاهد

سيولة مرورية فى ميدان روكسى.. والالتزام بحظر التجوال.. فيديو

تكدس بـ أسواق السيدة زينب استعدادًا لـ شهر رمضان.. فيديو

ازدحام وشلل مروري فى شوارع وسط البلد بالرغم من تحذيرات الدولة.. فيديو

ترشيحاتنا

ماعرِفش يلبس الكمامة.. موقف محرج لـ رئيس جنوب إفريقيا على الهواء.. فيديو

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان فى 6 مدن جديدة.. الأحد المقبل

ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة في شهر رمضان .. اغتنم هذا التوقيت

الداخلية : بدء تراخيص السيارات "الزيرو" الأحد فى وحدات المرور

أمل جديد.. اختبار النيكوتين على المصابين بفيروس كورونا في فرنسا

سخرية على مواقع التواصل.. القصة الكاملة لـ مسيرة الكعبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. طريقة تطبيق دايت الليمون والكمون لحرق الدهون

عادة تسبب السرطان.. احذري وضع الفحم في الكفتة عند "الشوي"

بالتاتو.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بالأزرق المنقط