حرام عليك.. ردود فعل نشطاء التواصل الاجتماعى على مقلب رامز جلال في غادة عادل.. فيديو





وحلت النجمة غادة عادل ضيفة الحلقة الأولى من برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





فيما جاءت المنشورات والتغريدات كالتالى :

- بس ماتنكروش ان فيه كام شخصيه في حياتكم محتاجه تتبعت علي كرسي رامز دا.

-رامز حرام عليك اللى بتعمله فيهم ده .

-رامز كل سنة بيفاجئنا عن السنة اللى قبلها .





فيما أثار غضب البعض منهم وكتبوا قائلين:

-المقلب أوفر أوى.

-كتير أوى اللى بيعمله فيهم ده.





وخلال الفقرة الأولي من المقلب، وجه رامز جلال، سيلا من السخرية على الفنانة غادة عادل ضحية برنامجه، بطريقة كوميدية ، وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورا وردود فعلهم الساخرة حول برنامج "رامز مجنون رسمى"، وجاء ذلك بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه اليوم فى الساعة السادسة والنصف.