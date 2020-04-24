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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون والليمون معا؟

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:34 م
الكمون والليمون
الكمون والليمون
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نهى هجرس
يتناول العديد من الأشخاص الليمون بشكل مستمر، بالإضافة إلى استخدام الكمون فى العديد من الأطعمة، ولكن الكثير منهم لا يعلم الفوائد الكثيرة التي يحصل عليها الجسم عند مزج الليمون والكمون معا.

يمتاز شراب الليمون والكمون وبالكثير من الفوائد الغذائية العالية والمفيدة لصحة الجسم انطلاقًا من أن الكمون يحتوي على نسب عالية من العناصر وخاصة الحديد، والألياف، أما الليمون فهو من النباتات الحمضية المعروف باحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات خاصة فيتامين معلومات عامة.


وبالتالي فإن اجتماع الليمون والكمون يجمع العديد من مضادات الأكسدة، وبالتالي فان هذا النوع من المشروب في تخفيف الوزن، وذلك لأنّ الكمون والليمون يحتويان على مركبات قادرة على حرق الدهون وخاصة دهون البطن، وقادرين على إعطاء الجسم الشعور بالشبع.


كما يعمل هذا المشروب فى المساعدة  على تخليص الجهاز الهضمي من الغازات المزعجة، ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، ما يجعل البشرة أكثر شبابًا ونضارة وذلك بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في كُل من الليمون والكمون.


وبالتالي فان هذا الخليط الطبيعي يعتبر علاجًا فعالًا للبثور وحب الشباب، وعلاج بعض الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي كالمغص والإسهال، ويعطي الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء، فالليمون من أهم الأغذية المهدئة للأعصاب وكذلك الكمون.


ويعمل هذا المشروب أيضًا على علاج أمراض الجهاز التنفسي، كالتهابات الحلق أو الأعراض الناتجة من الرشح والإنفلونزا، ويحمي الجسم من السرطانات ويوقي العظم ويحميه من الهشاشة والأمراض كالتهاب المفاصل والروماتيزم، كما أنّهما قادران على تسكين الآلام التي قد تنتج من أمراض العظام.
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