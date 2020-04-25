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بين الناس

أهالى صفط اللبن يشكون من عدم وجود خطوط اتصالات أرضية

السبت 25/أبريل/2020 - 12:04 ص
خطوط اتصالات ارضية
خطوط اتصالات ارضية
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كريم ناصر
بعث  محمد مجدى، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع "صدى البلد" يشكو فيها من عدم وجود خطوط اتصالات أرضية بقرية «صفط اللبن» مركز بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضح "مجدى"، أن "أهالى منطقة صفط اللبن يستغيثون بوزير الاتصالات بسبب عدم وجود خطوط أرضية بالقرية ما يجعلهم لا يستطيعون استخدام خدمات الإنترنت".


وأشار القارئ، إلى أنه "تم التقدم  بشكاوى عديدة في السنترال الخاص بالقرية وسنترال المحافظة ولكن دون جدوى"، مطالبا المسؤولين والمحافظة بسرعة حل المشكلة . 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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