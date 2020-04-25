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رياضة

ريال مدريد يجمد اهتمامه بصفقة هالاند

السبت 25/أبريل/2020 - 05:45 ص
هالاند
هالاند
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إسبانية قرار جديد من نادي ريال مدريد تجاه لاعب فريق بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، والذي كان يتواجد ضمن أبرز أهدافه في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان هالاند قد انضم إلى أسود فيستفاليا قادمًا من سالزبورج، في يناير الماضي.

وتمكن هالاند في وقت قصير من التألق مع بوروسيا دورتموند حيث نجح في جذب انتباه كبار أندية أوروبا مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن هالاند يُعد أبرز أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قررت صرف النظر عن صفقة هالاند، في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى الرسوم المالية التي يرغب في الحصول عليها كلًا من وكيل هالاند، مينو رايولا، إلى جانب والده.

وأفادت أن ذلك الأمر دفع مسؤولي ريال مدريد إلى تجميد اهتمامهم بضم هالاند، على الرغم من تقديرهم الكامل لقدراته وجودته.
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