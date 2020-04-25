بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات أثارت الجدل لـ ميس حمدان

أثارت الفنانة

ميس حمدان

جدلا بعد عرض اعلان احدى شركات الملابس الداخلية، وهو ما جعلها تتصدر ترند جوجل، ولكنها لم تكن المرة

الأولى التي تتصدر ميس حمدان ترند جوجل.





إنستجرام بإطلالاتها المختلفة والغريبة، ولا تعتمد ميس على ستايل معين للظهور به ولكنها متغيرة دائما.



وتصدرت ميس تريند جوجل من قبل عندما قامت بنشر فيديو رقص لها، حيث ان ميس حمدان دائما ما تتميز في صورها علىبإطلالاتها المختلفة والغريبة، ولا تعتمد ميس على ستايل معين للظهور به ولكنها متغيرة دائما. ونقدم لكم مجموعة من اطلالات ميس حمدان التي تميزت بها خلال الفترة الأخيرة ونالت إعجابا من الجمهور .



ومن افضل اطلالات ميس حمدان ظهورها بالكاجوال كما انها مميزة في إطلالاتها بالسهرات والملابس الكلاسيك ، وتميزت ميس حمدان خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث ظهرت بفستان أسود طويل يشبه فساتين سندريلا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث اكتفت تترك خصلات شعر من الأمام.

أما عن مهرجان القاهرة السينمائي فقد ارتدت ميس حمدان ، فستانا أسود طويلا مكشوف الأكتاف، بشعر منسدل على كتفيها.

كما



تألقت ميس حمدان في احدي جلسات تصويرها بإطلالة خريفية، مرتدية فستانا باللون الأسود طويل، يتسم بالأكمام الأوف شولدر، ويزينه بعض الألوان الخريفية، ونسقت معه قبعة صوف باللون الأسود.