إجراء أكثر من 2.7 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا

أبلغت روسيا، اليوم السبت، عن وجود نحو 5966 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 66 حالة وفاة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنه جهاز مكافحة الفيروس المستجد





وذكر الجهاز في بيان له اليوم، أن أكثر من 168000 شخص في روسيا يخضعون للمراقبة حاليًا للاشتباه في إصابتهم بعدوى COVID-19 ، كما تم إجراء أكثر من 2.7 مليون اختبار لفيروس كورونا في البلاد منذ بدء تفشي المرض.





وجاء في بيان المركز الروسي أنه تم إجراء أكثر من 2.7 مليون اختبار للفيروس كورونا في الاتحاد الروسي؛ ولا يزال 168 ألف شخص تحت إشراف طبي.





وأضاف أنه تم إجراء حوالي 170 الف اختبار في جميع أنحاء البلاد في اليوم الماضي.





وتحسب روسيا حاليًا ما يقرب من 70 الف حالة إصابة بالفيروس المستجد بالاضافة إلى أكثر من 600 حالة وفاة ونحو 6000 حالة تعافي.