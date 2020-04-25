تحقيقا للاكتفاء الذاتي.. اقتصادية البرلمان تستعرض 5 محاور لتعميق الصناعة

قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية العمل على تعميق الصناعة المصرية، خاصة في ظل منع التصدير من قبل الدول وإغلاق كل دولة على نفسها والاكتفاء بمواردها، مطالبا بتعميق الصناعة المحلية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.





وأوضح الشريف لـ"صدى البلد"، أن استراتيجية تعميق الصناعة تتطلب توفير مواصفات الجودة بالمنتجات المحلية كنظيرتها المستوردة، إنشاء قاعدة بيانات للصناعات المغذية المتعلقة بالصناعات الكبيرة كصناعة السيارات، فضلا عن وضع برنامج متكامل لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج الاقتصاد الغير رسمي بنظيره الرسمي.





كما طالب النائب بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق معدل نمو صناعي 10% بحلول 2030 تنفيذا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة، بجانب توصيف المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توفيرها محليا، لافتا إلى أن 55% من واردتنا الأخيرة كانت متعلقة بمنتجات الصناعات الهندسية ومواد البناء.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، لقاء مفتوحًا بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.





وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.



