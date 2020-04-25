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محافظات

محافظ البحر الأحمر يقرر عودة الرحلات البحرية بعد أسبوعين من تعليقها

السبت 25/أبريل/2020 - 06:22 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت، قرارًا بعودة الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم هذه المراكب بشكل مستمر.

أوضح المحافظ أن القرار يشمل السماح لمراكب الركوبه بالأجر و النزهة بعودة العمل، مع إستمرار تعليق عمل جميع أنشطة ( غطس - سنوركل - كايت - ويند سرف - غواصات )  لحين صدور قرار آخر بشانهم، مشددًا على سحب تراخيص أي مراكب تشهد تجمعات، أو تقوم بالتشابك مع بعضها داخل مياه البحر وينتقل أفرادها من مركب إلى آخر. 

كان محافظ البحر الأحمر، أصدر قرارًا استباقيًا، يوم الأحد الموافق 12 ابريل بتعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية بجميع مدن المحافظة، وذلك قبل عيد شم النسيم لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحامًا لقضاء يوم شم النسيم، شمل القرار أيضًا يخوت السفاري والمراكب الخاصة، واستثني مراكب الصيد فقط وسمح لها بمزاولة عملها، ولم يُسمح بخروج أي رحلات بحرية منذ صدور قرار تعليق الرحلات، وساهم ذلك بشكل كبير في منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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