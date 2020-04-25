AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ولفرهامبتون يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي التفاعلي بعد الفوز على ليفربول

السبت 25/أبريل/2020 - 06:26 م
أرنولد لاعب ليفربول
أرنولد لاعب ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي ePremier League، بعد فوزه على نظيره نادي ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وتعد بطولة الدوري الإنجليزي ePremier League، بطولة تفاعلية تنظمها رابطة البريميرليج، بين فرق البطولة، بحيث يمثل كل ناد أحد لاعبيه في منافسة في لعبة فيفا 20 لكرة القدم.

ومثل نادي ولفرهامبتون لاعبه دييجو جوتا، والذي فاز في المباراة النهائية على ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، بقاعدة الهدف الذهبي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.


وقاد أرنولد فريقه ليفربول للتأهل لنهائي البطولة، بعد قلبه للطاولة على ستيرلنج بفوزه عليه 3-2، بعد أن كان الأخير متقدمًا بهدفين نظيفين، حيث عادل أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب جوردان هندرسون، الذي تلقى تمريرة حاسمة من محمد صلاح ، ليتجه الفريقان لقاعدة الهدف الذهبي، والذي حسم به أرنولد المباراة لصالحه بتسجيله هدفًا في الدقيقة الثانية عن طريق روبيرتو فيرمينو

يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 - 2.. ساديو ماني يحرز هدف التقدم لـ ليفربول في شباك وست هام بالدوري الإنجليزي

هدف ملغى لـ ليفربول في شباك وست هام بداعي التسلل

شوط مثير.. توتنهام يتقدم على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ..فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف فوز فريق ولفرهامبتون على توتنهام بالدوري الإنجليزي

بمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم من احتلم وهو صائم ولم يغتسل؟.. الإفتاء ترد

لمرضى السكري.. مشروب يحسن الصحة في رمضان

أخبار الفن | أول تعليق من ميس حمدان على إعلان الملابس الداخلية.. أخطاء مسلسلات رمضان 2020

بمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

الإفتاء: يكره هذا الأمر عند المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام

أيهما أشد شراسة وديكتاتورية.. كيم يونج أون أم شقيقته التي تنتظر عرش كوريا الشمالية؟

AdvertisementS

مخاوف فى الأهلى من "مقلب" أزارو ..ورد مفاجئ من اللاعب يربك الحسابات

الميركاتو الصيفي يشتعل .. صراع ثنائى من المصرى ووادى دجلة على نجم الزمالك

صدى البلد يكشف تفاصيل جديدة في شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50

رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

كهربا وصالح جمعة على مائدة إفطار واحدة في أول يوم رمضان.. صور

بمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة.. فيديو

نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مخاوف في الأهلي من مقلب أزارو.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الله السعيد.. برشلونة يدرس عدم استكمال الليجا

ننشر عقود أزارو وأحداد بعد شكوى الدفاع الحسنى المغربى ضد الأهلي والزمالك

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة أحمد حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟