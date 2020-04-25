ولفرهامبتون يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي التفاعلي بعد الفوز على ليفربول

فاز نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي ePremier League، بعد فوزه على نظيره نادي ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.



وتعد بطولة وتعد بطولة

الدوري الإنجليزي

ePremier League، بطولة تفاعلية تنظمها رابطة البريميرليج، بين فرق البطولة، بحيث يمثل كل ناد أحد لاعبيه في منافسة في لعبة فيفا 20 لكرة القدم.





ومثل نادي ولفرهامبتون لاعبه دييجو جوتا، والذي فاز في المباراة النهائية على ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، بقاعدة الهدف الذهبي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.









وقاد أرنولد فريقه ليفربول للتأهل لنهائي البطولة، بعد قلبه للطاولة على ستيرلنج بفوزه عليه 3-2، بعد أن كان الأخير متقدمًا بهدفين نظيفين، حيث عادل أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب جوردان هندرسون، الذي تلقى تمريرة حاسمة من محمد صلاح ، ليتجه الفريقان لقاعدة الهدف الذهبي، والذي حسم به أرنولد المباراة لصالحه بتسجيله هدفًا في الدقيقة الثانية عن طريق روبيرتو فيرمينو



