المشاركة شرف لي.. محمد رجب من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

نشر الفنان محمد رجب فيديو جديدا له من كواليس مسلسل الاختيار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وكتب على الفيديو معلقًا: "شرف لي ان شاركت في مسلسل الاختيار الذى يحكى عن ابطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن رحم الله شهداء الوطن والف مبروك لأخويا النجم أمير كرارة".









وتلقي تفاعل كبير من جمهوره بالتعليقات وجاء أبرزها كالآتي:





بجد المسلسل تحفة





تقريبا مصر كلها اتفرجت عليه





عملت الدور حلو جدا فنان متميز ومسلسل محترم









مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.









تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏