بعد إصابة عامل بكورونا.. نائب سوهاج يكشف الوضع في مصنع سكر جرجا

كشف د. حمدى أبو نوبة عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن محافظة سوهاج، كواليس إصابة عامل البوفية بمصنع السكر مدينة جرجا بفيروس كورونا المستجد الذى يبلغ من العمر "59 سنة".

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قال " د. أبو نوبة" لـ"صدى البلد"، أن مصنع سكر جرجا شهد ظهور حالة إيجابية لعامل بوفية وفور اكتشاف هذه الاصابة قامت الجهات المسؤلة بوزارة الصحة بعمل عزل منزلى للمخالطين ومنحهم أجازة لمدة 14 يوم لفترة العزل.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية، أنه خلال فترة العزل المنزلى تقوم الجهات المسؤلة بوزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمخالطين عبر الهاتف وحين ظهور أى أعراض عليهم ستقوم بتخاذ الأجراءات اللازمة حوله.

وكان ذلك بعد أن أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عزل 300 وحدة سكنية بقاطنيها من العاملين بمصنع السكر بمدينة جرجا، بعد تأكد إصابة عامل البوفيه بالمصنع «59 سنة» بفيروس كورونا المستجد.





وقالت المديرية- في بيان لمركزها الإعلامي- إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية، نفذت إجراءات العزل المنزلي لجميع أسر العاملين بالمصنع داخل الوحدات السكنية التابعة للمصنع، كما قامت الفرق الطبية بالتعاون مع شركة مياه الشرب برش وتطهير المصنع، والمنطقة السكنية للعمال بالكامل، ومنطقة الجزيرة مقر إقامة المصاب، كما قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لأسرته، وعمل حصر بالمخالطين له بمنطقة سكنه، لافتة إلى أن العزل سيستمر لمدة أسبوع فقط، نظرًا لأن آخر تواجد للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه كان منذ أسبوع، حيث أعطى المصنع أجازة للعمال بعدها لمدة أسبوع.





وأكدت المديرية، أنه تم عمل حصر لجميع العاملين بالمصنع، وتحرير داتا بهم وبأماكنهم، وأرقام تليفوناتهم، وسيتم التواصل معهم جميعا، ومتابعتهم طوال فترة العزل، وسيتم توجيه أي حالة تظهر عليها الأعراض إلى مستشفى الحميات، منوهة بأن مكان الوحدات السكنية مؤهل بجميع الاحتياجات للمقيمين، وكذلك مخبز لإنتاج الخبز، وهو ما سيساعد على عدم الخروج والاختلاط.



