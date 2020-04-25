AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد إصابة عامل بكورونا.. نائب سوهاج يكشف الوضع في مصنع سكر جرجا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:40 م
مصنع سكر مدينة جرجا
مصنع سكر مدينة جرجا
Advertisements
حسن رضوان
كشف د. حمدى أبو نوبة عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن محافظة سوهاج، كواليس إصابة عامل البوفية بمصنع السكر مدينة جرجا بفيروس كورونا المستجد الذى يبلغ من العمر "59 سنة".

إقرأ ايضا

قال " د. أبو نوبة" لـ"صدى البلد"، أن مصنع سكر جرجا شهد ظهور حالة إيجابية لعامل بوفية وفور اكتشاف هذه الاصابة قامت الجهات المسؤلة بوزارة الصحة بعمل عزل منزلى للمخالطين ومنحهم أجازة لمدة 14 يوم لفترة العزل.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية، أنه خلال فترة العزل المنزلى تقوم الجهات المسؤلة بوزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمخالطين عبر الهاتف وحين ظهور أى أعراض عليهم ستقوم بتخاذ الأجراءات اللازمة حوله.

وكان ذلك بعد أن أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عزل 300 وحدة سكنية بقاطنيها من العاملين بمصنع السكر بمدينة جرجا، بعد تأكد إصابة عامل البوفيه بالمصنع «59 سنة» بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية- في بيان لمركزها الإعلامي- إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية، نفذت إجراءات العزل المنزلي لجميع أسر العاملين بالمصنع داخل الوحدات السكنية التابعة للمصنع، كما قامت الفرق الطبية بالتعاون مع شركة مياه الشرب برش وتطهير المصنع، والمنطقة السكنية للعمال بالكامل، ومنطقة الجزيرة مقر إقامة المصاب، كما قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لأسرته، وعمل حصر بالمخالطين له بمنطقة سكنه، لافتة إلى أن العزل سيستمر لمدة أسبوع فقط، نظرًا لأن آخر تواجد للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه كان منذ أسبوع، حيث أعطى المصنع أجازة للعمال بعدها لمدة أسبوع.

وأكدت المديرية، أنه تم عمل حصر لجميع العاملين بالمصنع، وتحرير داتا بهم وبأماكنهم، وأرقام تليفوناتهم، وسيتم التواصل معهم جميعا، ومتابعتهم طوال فترة العزل، وسيتم توجيه أي حالة تظهر عليها الأعراض إلى مستشفى الحميات، منوهة بأن مكان الوحدات السكنية مؤهل بجميع الاحتياجات للمقيمين، وكذلك مخبز لإنتاج الخبز، وهو ما سيساعد على عدم الخروج والاختلاط.

وكان المركز الإعلامي لمديرية الصحة بسوهاج ذكر- في بيان اليوم- أنه تأكد إيجابية إصابة مريضين بفيروس «كورونا المستجد» من مركزين مختلفين بالمحافظة، الحالة الأولى لمواطن «47 سنة – مدرس بالأزهر» من مدينة طهطا، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة لخطورة حالته إلا أنه توفى اليوم، والحالة الثانية لمواطن «59 سنة» من مركز جرجا، وتم احتجازه بمستشفى العزل بإسنا لمتابعة حالته، لافتًا إلى تشكيل فرصد من الترصد الوقائي بالمديرية لمتابعة وفحص المخالطين للحالتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلانه الحجر الصحي.. السيطرة على حريق بمصنع سنمار في بورسعيد.. صور

تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في بورسعيد.. تفاصيل

معايشة داخل مستشفى العزل في أسيوط.. ماذا يحدث مع المصابين بفيروس كورونا؟.. فيديو

مستشفى العزل بأسيوط.. فرق طبية تواجه كورونا على مدار 24 ساعة.. واستقبال أكثر من 500 مريض مشتبه في إصابته بالفيروس

محدش يخرج .. ماذا يحدث في شارع المصابة بـ كورنا في سوهاج

بعد قدوم مواطن من تركيا محافظ المنيا: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعزل 4 منازل بقرية منشية نيازي

ترشيحاتنا

أصالة: أفتقد طارق العريان على مائدة الطعام في رمضان

فى ثانى أيام رمضان.. انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجول على مستوى الجمهورية

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في ثاني أيام رمضان

سما المصري تتصدر تويتر.. بعد فيديو القبض عليها

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

نانسى عجرم ترد بقوة على حملها الرابع ورأيها فى خلفة الذكور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. نوال الزغبي تتألق فى إطلالة جديدة.. شاهد

فى يومها العالمى.. أهم العلاجات الطبيعية للقضاء على الملاريا

بإطلالة جذابة وماكياج صارخ.. مقدمة "رامز مجنون رسمى" تبهر الجمهور..شاهد