نانسى عجرم ترد بقوة على حملها الرابع ورأيها فى خلفة الذكور.. شاهد





وقالت نانسى عجرم عبر برنامج سهرانين معكم فى البيت فى مداخلة هاتفية مع احمد فهمى والفنانة سيرين عبد النور: ليس هناك حمل رابع وكل ما تردد غير صحيح وانا سعيدة مع بناتى الثلاثة.





واضافت نانسى عجرم قائلا : ليس هناك فرق بين الفتيات والشباب كما يقول البعض أو يعتقد فانا ارى أن اجمل شيء فى الكون بالنسبة لى بناتى.





كان المنتج صادق الصباح اثار حالة من الجدل الواسع عندما اعلن عن تفاصيل حمل نانسى عجرم فى الرابع وذلك خلال لقاء مع الاعلامى شريف عامر.





و نفى مدير اعمال نانسى عجرم "جيجى لامار" ما تردد عن حملها الرابع مؤكد أن نانسى مكتفية ببناتها الثلاث.

كشفت الفنانة نانسى عجرم عن حقيقة حملها الرابع والذى اثار حالة من الجدل الواسع فى الفترة الاخيرة خاصة بعد أن اعلن المنتج صادق الصباح عن هذا الامر.