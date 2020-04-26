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مفتي الجمهورية يوضح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:01 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن  الجهات المختصة إذا قررت بناء علي الدراسات والمعلومات إلغاء صلاة العيد حفاظا على صحة المواطنين فهذا جائز شرعا.


وأضاف مفتي الجمهورية خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه إكسترا نيوز ، أن قرار صلاة العيد لو ثبت أن الاجتماع به خطورة يجب أن نمتثل إلى هذا القرار ونصلي في بيوتنا.


وأوضح شوقي علام ، أن صلاة العيد يمكن أن نصليها في بيوتنا مع أولادنا وأزواجنا وتصلى ركعتين في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام نكبر 7 تكبيرات ثم نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة ونصلي الركعة العادية وفي الركعة الثانية نكبر بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات وهكذا تصلي.


وتابع مفتي الجمهورية ، أن صلاة العيد من الممكن أن تصلى فرادى وليس جماعة ويجب أن نحترم هذه القرارات لأنها في مصلحة النفس البشرية.


واستكمل شوقي علام ، أن الشعب المصرى شعب واع وتجاوز كل المحن التي كانت قبل ذلك ويجوز أن نصلي العيد في منازلنا حفاظا علي سلامتنا .


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