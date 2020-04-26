الشهيد أحمد المنسي يلعب مع ابنته وطفله.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو، للشهيد احمد المنسي، أحد أبطال القوات المسلحة، وهو يلاعب ابنته وطفله.





وظهر المنسي مع ابنته في مشهد جميل بين الأب وأطفاله وطلب منها أن تمنحه قبلة وبادلها نفس القبلة.