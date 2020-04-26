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أخبار البلد

الشهيد أحمد المنسي يلعب مع ابنته وطفله.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:25 ص
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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محمد شحتة
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو، للشهيد احمد المنسي، أحد أبطال القوات المسلحة، وهو يلاعب ابنته وطفله.

وظهر المنسي مع ابنته في مشهد جميل بين الأب وأطفاله وطلب منها أن تمنحه قبلة وبادلها نفس القبلة.

وجهت منار سليم زوجة الشهيد احمد المنسي، رسالة إلى الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعد بدء عرض مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولته أمير كرارة "انت اكيد فرحان بما يحدث لاستعادة حقك، واطمن على مصر".

قالت منار سليم في  تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد استشهاد احمد طلبت اشوفه في المستشفى قبل دفنه وفضلت أقول له أطمن على مصر.. ومصر هتبقى بخير".

وتابعت منار سليم: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء وجبر قلوبنا وخواطرنا والرئيس السيسي انسان وربنا يعينه".

واضافت منار سليم: "تم التواصل مع اسرة الشهيد كي يتم تجسيد بطولة احمد المنسي في عمل درامي وتم الحصول على معلومات عن احمد المنسي وحياته".

وتابعت منار سليم: "مسلسل الاختيار تكريم لأحمد المنسي،  والرئيس السيسي لا ينسى أسر الشهداء وفي أي محفل أو تكريم او اي مناسبة لا ينسى أسر الشهداء على الإطلاق".

وأكملت منار سليم: "مؤلف مسلسل الاختيار تواصل معي، وأتى لزيارتي وحصل على معلومات كثيرة عن احمد منسي".
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