تعرف على قوة هيونداي سوناتا N لاين الجديدة

أعلنت شركة هيونداي عن تطوير تصميم سوناتا المعروف لدى الجميع، لتقدم سيارة سوناتا بتصميم بعيد عن الجيل السابق، لتحصل على خطوط قوية وحادة وتصميم عدواني، وهو تمثيل للغة التصميم الرياضة الحسيّة “sensuous sportiness” .





شركة هيونداي تخطط لإنشاء نسخة موجهة نحو الأداء من السيارة سوناتا السيدان متوسطة الحجم، تحمل اسم سوناتا ان لاين، كما علمنا أن هيونداي تستهدف بيعها بحلول سبتمبر من هذا العام .

اقرأ أيضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

أما بالنسبة لموعد الكشف الرسمي عنها أو الظهور الأول، فلم تكشف العلامة التجارية الكورية عن أي موعد، ولكن يبدو أننا على وشك رؤيتها قريبًا.

وفقًا لتقرير صادر عن مدونة السيارات الكورية، فقد قالت مصادر محلية أن أول ظهور لسوناتا ان لاين سيكون بحلول منتصف مايو، وهذا يعني في أقل من شهر سنرى أخيرًا السيدان الرياضية القوية.

حيث ستستمد قوتها من محرك 2.5 لتر بأربعة أسطوانات يولد قوة 290 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، وسيقترن المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بثمان سرعات المستخدم في فيلوستر ان، التي تم الكشف عنها مؤخرًا.