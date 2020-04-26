تحبوا تسمعوا إيه .. منى ممدوح أمام آلة الأورج

نشرت الفنانة منى ممدوح عبر موقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام" صورة جديدة له .





وظهرت منى ممدوح في الصورة امام آلة الأورج، بإطلالة جذابة وهي ترتدى قميص مشجر وبنطلون جينز انيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة مميزة.





وعلقت منى ممدوح على الصورة قائلة :"تحبوا تسمعوا ايه" نالت إعجاب متابعيها.





يُذكر أن أحدث أعمال منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.





كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.











