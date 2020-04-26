أخبار العالم.. زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة.. إلغاء إعدام القصّر فى السعودية.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الأحد، عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيد الدولي نستعرضها من خلال التقرير التالي:













أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، اليوم الأحد، أن أمرًا ملكيًا صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.













أكد مستشار لرئيس كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري كيم جونج أون على قيد الحياة وأن حالته جيدة، مضيفًا: "كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة. لقد كان يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل"، موضحا أنه لم يتم رصد أي تحركات غير طبيعية حتى الآن.













أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 260 وفاة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 مارس.













دانت منظمات حقوقية، اليوم الأحد، النظام القطري بعد وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندي، في سجن الهامور القطري، مطالبة أمير الدوحة، تميم بن حمد، بتقديم إيضاحات بشأن القضية والكشف عن أوضاع السجناء الآخرين.









وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، منذ قليل، إلى مقر الحكومة في لندن عائدًا من مقر الحكومي الريفي استعدادا لاستئناف عمله غدا الاثنين وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.



