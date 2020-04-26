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فن

شاهد.. أروى عن حلقة ياسمين صبري مع رامز: بيناديكى يقولك إيه ياسمينتى

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:42 م
اروى وياسمين صبرى
اروى وياسمين صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة اروى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور للفنانة ياسمين صبري من حلقة رامز مجنون رسمى. 

وعلقت أروى على الصور قائلة: "بيناديكى يقولك إيه يا سمينتى، #_رامز_مجنون_رسمى_رمضان" ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.






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