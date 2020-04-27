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توك شو

مروان خورى يوجه رسالته لـ الطاقم الطبي والقوى الأمنية.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:12 ص
المطرب اللبناني مروان
المطرب اللبناني مروان خورى
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اسراء صبري
هنأ المطرب اللبناني مروان خورى، العالم العربى والإسلامى بشهر رمضان المبارك، موضحًا أن : "الأمور مستقرة في بيروت، ولأول مرة يوجد تنسيق بين الدولة والشعب في أزمة كورونا".

وجه الفنان اللبناني مروان خوري، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"،  تحية خاصة "الجيش الأبيض" والطاقم الطبي والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

وناشد المطرب اللبناني، المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال  فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية.

وقد تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية  حاجز ال 31 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 31,023 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,390حالة وتعافى 9,328 حالة  وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

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