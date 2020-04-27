مروان خورى يوجه رسالته لـ الطاقم الطبي والقوى الأمنية.. فيديو

هنأ المطرب اللبناني مروان خورى، العالم العربى والإسلامى بشهر رمضان المبارك، موضحًا أن : "الأمور مستقرة في بيروت، ولأول مرة يوجد تنسيق بين الدولة والشعب في أزمة كورونا".
وجه الفنان اللبناني مروان خوري، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، تحية خاصة "الجيش الأبيض" والطاقم الطبي والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".
وناشد المطرب اللبناني، المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية.