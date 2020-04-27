مروان خورى يوجه رسالته لـ الطاقم الطبي والقوى الأمنية.. فيديو

وقد تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية حاجز ال 31 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 31,023 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,390حالة وتعافى 9,328 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وناشد المطرب اللبناني، المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية.