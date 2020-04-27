سلطنة عمان تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





والأسبوع الماضي، اتخذت سلطنة عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.





وشددت اللجنة على الجميع بتجنب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، مؤكدةً على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.





كما منعت إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.



