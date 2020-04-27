AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

والأسبوع الماضي، اتخذت سلطنة عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وشددت اللجنة على الجميع بتجنب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، مؤكدةً على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما منعت إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات بسيطة.. تعرف على طريقة إنشاء وإرسال صور متحركة GIF في واتساب

أبرزها لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.. أفضل تطبيقات مجانية لهواتف آيفون

جربها الآن.. ميزة جديدة من إنستجرام لمستخدميه بسبب كورونا

إزاى تقابل عيلتك وتروح شغلك بدون تجمعات .. من المنزل

خليك في الأمان.. كيفية حماية بياناتك على تطبيق مكالمات الفيديو Zoom

من المنزل..اتفرج على الأفلام مع أهلك وأصحابك أونلاين

ترشيحاتنا

كيف تحصل على قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

هل سيؤثر قرض صندوق النقد الجديد على المواطن المصري؟

4 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 27-4-2020

الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

صندوق النقد الدولي يرد على طلب مصر بتقديم مساعدات اقتصادية

أخبار الرياضة.. إصابة المدير الإداري السابق بنادي بنها بفيروس كورونا.. والأهلي يتفاوض مع نجم صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تقيؤ وضيف التنفس.. أعراض تنذرك بالإصابة بمرض خطير

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان