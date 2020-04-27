حملات "حلوة يا بلدي" للنظافة والتطهير في أسيوط

شنّت الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة حملات نظافة وتطهير لكافة الشوارع والميادين، وخاصة في أوقات الحظر في الفترة المسائية لتشمل كافة المرافق والمنشآت بجميع المراكز والأحياء بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، وتحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لاستهداف رفع كافة تجمعات القمامة وتوزيع صناديق القمامة على الشوارع والميادين وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات المكبرة خلال يوم واحد استهدفت تطهير شوارع وميادين ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري ورفع كافة المخلفات بمراكز القوصية برئاسة هويدا شافعي رئيس المركز وبمركز البداري برئاسة محمد حسن رئيس المركز وبمركز أبنوب برئاسة تاج الدين جلال أبوسداح وبمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز بالإستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق الرش والتطهير بالمراكز والإستعانة بمعدات الوحدات المحلية وعمال النظافة استكمالًا لفعاليات حملة "حلوة يا بلدى" لرفع كفاءة الخدمات ومنظومة النظافة واستكمال أعمال التطهير بالكلور لكافة الشوارع والميادين وذلك خلال أوقات الحظر في الفترة المسائية.



