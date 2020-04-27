حملات "حلوة يا بلدي" للنظافة والتطهير في أسيوط

شنّت الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة حملات نظافة وتطهير لكافة الشوارع والميادين، وخاصة في أوقات الحظر في الفترة المسائية لتشمل كافة المرافق والمنشآت بجميع المراكز والأحياء بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، وتحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لاستهداف رفع كافة تجمعات القمامة وتوزيع صناديق القمامة على الشوارع والميادين وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات المكبرة خلال يوم واحد استهدفت تطهير شوارع وميادين ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري ورفع كافة المخلفات بمراكز القوصية برئاسة هويدا شافعي رئيس المركز وبمركز البداري برئاسة محمد حسن رئيس المركز وبمركز أبنوب برئاسة تاج الدين جلال أبوسداح وبمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز بالإستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق الرش والتطهير بالمراكز والإستعانة بمعدات الوحدات المحلية وعمال النظافة استكمالًا لفعاليات حملة "حلوة يا بلدى" لرفع كفاءة الخدمات ومنظومة النظافة واستكمال أعمال التطهير بالكلور لكافة الشوارع والميادين وذلك خلال أوقات الحظر في الفترة المسائية.
كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢)، التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335)، والتي خصصتها لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية مناشدًا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.