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ثقافة

أمسيات دينية ووطنية وذكريات طرب زمان فى برنامج الاوبرا الرمضانى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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طارق موسى
أعدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مجموعة من العروض الفنية المميزة والامسيات الروحانية تشارك بها فى نشاط الاجندة الرقمية لوزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان والتى تبث عبر قناتها على اليوتوب. 

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الالكترونية التي اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تحت عنوان خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك .

ومن بين الحفلات سهرة دينية لاوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من اعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد - اجفان - ايات فاروق - هويدا صلاح - سوما - ريهام عبد الحكيم - مى فاروق - محسن فاروق وعبد الله الرويشد. 

احتفالية فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين محمد الحلو - ريهام عبد الحكيم - مى فاروق - سماح عباس مع كورال الاطفال ، امسية مع الموسيقار عمر خيرت ، امسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفلات لكل من هدى سلطان - سعاد محمد - وديع الصافي - صباح فخري ، سهرة مع عمالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدی - شفيق جلال - سید اسماعيل - زينب يونس - محمد العزبي 

و، احتفالية بمناسبة ليلة القدر وتضم الثلاثية المقدسة احد اهم اعمال ام كلثوم كلمات صالح جودت ، الحان رياض السنباطى اداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى بمشاركة المطربين آمال ماهر – مى فاروق – ريهام عبد الحكيم – ايات فاروق – وليد كمال – محمد سلطان – امنية سمير .
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