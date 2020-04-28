بحضور وزيرة الصحة.. البرلمان يبحث أزمة تهديد 7 آلاف طبيب بالتوقف عن العمل

أعلن النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش أزمة تكليف دفعة أطباء مارس 2020، بحضور الدكتور هالة زايد وزير الصحة خلال الأسبوع الجاري، وذلك لبحث مطالب الأطباء والعمل على حل الأزمة.





وأشار شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الاجتماع كان مقرر عقده أمس الاثنين، لكن الوزيرة اعتذرت لانشغالها، مؤكدا أن الأطباء يعترضون على نظام التكليف الجديد نظرا لما به من مشاكل تهدر الوقت ولا تحقق الكفاءة والتدريب المطلوبين للتكليف، مطالبين بعودة النظام القديم، حتى يتمكنوا من العمل ومواجهة فيروس كورونا.



